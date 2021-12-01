Форум замещающих семей в Тюмени пройдет онлайн

| Фото: группа Региональный центр «Семья» ВКонтакте | Фото: группа Региональный центр «Семья» ВКонтакте

Ежегодный форум замещающих семей состоится в региональном центре "Семья" 17 декабря. Мероприятие пройдет в онлайн-формате, поэтому замещающим родителям предлагают заранее прислать свои вопросы экспертам.

На вопросы о воспитании, обучении и социализации детей, оставшихся без попечения родителей, готовы ответить представители исполнительных органов государственной власти, здравоохранения, образования, психологи центра "Семья".

Задать вопросы родители могут телефону (3452) 20-88-48 и в мессенджерах Viber и WhatsApp по номеру 8-932-629-45-44 до 15 декабря.

Трансляция форума пройдет 17 декабря с 18 до 20 по ссылке.