Компания "Тюмень Прибор" откроет завод в индустриальном парке в 2022 году

| Фото: Компания «Тюмень Прибор» ВКонтакте | Фото: Компания «Тюмень Прибор» ВКонтакте

Компания "Тюмень Прибор" откроет новый завод в индустриальном парке "Боровский" в мае 2022 г. Событие приурочено к 20-летию предприятия, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

По словам генерального директора компании Радика Закирова, в планах предприятия не просто открыть сам завод, но и обеспечить его стопроцентную загрузку. Также намечено расширение возможностей метрологической лаборатории.

Основными продуктами компании являются системы автоматизации и оборудования, такие как компоновочные шкафы, датчики давления, промышленные компьютеры, системы автоматизации (ЛСУ, СПАЗ, РСУ, СТМ) и другие.

"Тюмень Прибор" - лидер промышленной автоматизации в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Предприятие активно пользуется существующими видами государственной поддержки, является резидентом технопарка, индустриального парка "Боровский". В 2020 году стала победителем "Тюменской марки", имеет большое количество наград и благодарственных писем.