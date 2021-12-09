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Четыре тысячи жителей Ярковского района получили доступ в Интернет

Общество, 12:38 09 декабря 2021

Ростелеком | Фото: Ростелеком

В 12 малых населенных пунктов Ярковского района появился интернет. Яковская линия связала деревни Варвара, Карбаны, Мотуши, Новонерда, поселок Усть-Тавда, села Иевлево, Караульнояр, Маранка, Новоалександровка, Плеханово, Сорокино, Староалександровка, сообщает "Ростелеком".

В них проживают в общей сложности более 4 тыс. человек. В каждом из населенных пунктов специалисты компании установили опоры с точками Wi-Fi-доступа, которые обеспечивают интернет-покрытие радиусом до 100 метров и выход в Сеть на скорости до 10 Мбит/с.

Появление доступа в интернет позволит жителям территории записаться на прием к врачу, получить доступ к порталу госуслуг, проходить обучающие курсы, общаться с друзьями в социальных сетях, мессенджерах и пользоваться всеми доступными цифровыми сервисами.

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