Баскетбольный проект "Врата Сибири" претендует на грант СИБУРа

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Проект баскетбольной лиги "Врата Сибири" в Тобольском районе претендует на победу в грантовом конкурсе программы социальных инвестиций "Формула хороших дел" компании "СИБУР".

На выигранные деньги планируется провести масштабный уличный турнир по баскетболу в формате "1X1". В проекте примут участие около 1 тыс. человек, сообщает администрация Тобольского района.

Ранее проект Тобольского района "Играй в баскет" вошел в Топ-72 лучших молодежных проектов Тюменской области. Его отметили в номинации "Спорт и здоровый образ жизни". Он будет опубликован в журнале "72 повода полюбить Тюменскую область еще сильнее".

Проект "Играй в баскет" призван создать условия для того, чтобы сельские дети и молодежь занимались баскетболом. В рамках проекта проведено более 50 спортивных мероприятий: мастер-классы, школьные турниры, районные и межмуниципальные соревнования. Также куплена форма и мячи, организована баскетбольная лига "Врата Сибири".