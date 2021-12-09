Тюменский "Дзержинец" отметили за помощь в организации Всероссийской переписи населения

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

237 волонтеров центра внешкольной работы "Дзержинец" приняли участие в проведении Всероссийской переписи населения в Тюменской области. Они работали в девяти МФЦ, на протяжении месяца информировали жителей о возможности переписи на сайте Госуслуг, рассказывали посетителям о нюансах процесса.

За помощь в организации мероприятия "Дзержинец" получил сертификат за лучшие показатели вовлеченности в развитие добровольческого движения в Тюменской области в 2021 году. Его руководителю Александре Акулиной вручили благодарственное письмо на церемонии в детском центре "Ребячья республика" в День добровольца, 8 декабря.

"Это было неожиданно. Мы не ждем наград, просто выполняем свою работу, но приятно, когда ее замечают. Это придает сил. Ты понимаешь, что твоя работа прошла не зря, ее отметили, значит, она важна и нужна", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" координатор центра развития добровольчества Тюмени Александра Акулина.

ЦВР "Дзержинец" работает в разных направлениях волонтерской деятельности. Его представители ежемесячно принимают участие в небольших акциях, в том числе профилактических, и событийных мероприятиях. Весной 2021 года 385 волонтеров центра были задействованы на еще одном масштабном мероприятии. Они присоединились к голосованию за благоустройство городской среды в Тюмени, помогали людям проголосовать за понравившийся дизайн-проект.

Стать волонтеров при центре развития добровольчества ЦВР "Дзержинец" может любой желающий. Направлений работы, как подчеркивает Александра Акулина, много. Тюменцы, которые хотят стать добровольцами, могут обратиться в центр развития добровольчества ЦВР "Дзержинец" с помощью социальных сетей. Страница тюменских добровольцев есть и на портале dobro.ru. При регистрации на нем пользователь автоматически получает электронную волонтерскую книжку.

Инна Пахомова