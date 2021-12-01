Александр Моор поздравил жителей Ямала и Югры с Днем образования автономных округов

| Фото: Александр Моор в Instagram | Фото: Александр Моор в Instagram

С Днем образования автономных округов поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор жителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

По словам главы региона, героическим трудом многих поколений были разведаны, открыты, разработаны и поставлены на службу всей страны месторождения нефти и газа, построены новые города и посёлки, дороги, созданы крупные предприятия. Традиции, заложенные первопроходцами, продолжают современные жители Югры и Ямала.

Сегодня автономные округа динамично развивают экономику, сохраняя по многим показателям лидерские позиции в России, модернизируют социальную сферу, решая главную задачу - повышение качества жизни северян.

"Все эти достижения - результат вашего труда, дорогие югорчане и ямальцы! Своим мастерством, профессионализмом, энергией и любовью к малой Родине вы создаете ее счастливое настоящее и будущее. У Тюменской области, Югры и Ямала давние дружеские и партнерские отношения. Мы плодотворно взаимодействуем, реализуем совместные проекты. Уверен, наше сотрудничество с годами будет только крепнуть. Желаю вам, уважаемые земляки, здоровья, благополучия и успехов в работе на благо Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и всей России!" - сказал Александр Моор.