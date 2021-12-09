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Врачи в Тюмени вошли в Топ наиболее оплачиваемых вакансий декабря

Общество, 16:56 09 декабря 2021

ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в Топе наиболее оплачиваемых вакансий вошли вакансии врачей. Об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, который проанализировал 76 тыс. вакансий в городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн человек, в том числе и в Тюмени.

А на первом месте в декабре в Тюмени– вакансия разработчика или ведущего разработчика, которому готовы платить в зависимости от навыков от 150 до 185 тыс. рублей в месяц. Ищет IT-компания, предоставляющая решения для пищевых производств.

Старшему сметчику в строительной компании готовы платить 76 тыс. рублей. Обязателен опыт работы в нефтегазовой отрасли. На третьем месте – менеджер по привлечению клиентов в компанию по грузоперевозкам, которому готовы платить от 68 тыс. рублей ежемесячно.

Менеджеру по продажам автомобилей в автохолдинге Тюмени готовы платить от 60 тыс. рублей ежемесячно.

Замыкает рейтинг этого месяца в городе вакансия стоматолога с зарплатой от 60 тыс. рублей в месяц. Ищут специалиста в стоматологическую клинику, требуется средне-специальное или высшее образование.

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