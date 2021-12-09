Тюменская область получит более 1 млрд 381 млн рублей на оказание бесплатной медпомощи

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Тюменская область получит более 1 млрд 381 млн рублей из федерального бюджета на оказание бесплатной медицинской помощи, сообщается на сайте правительства России.

89 млрд рублей дополнительно получат российские регионы на покрытие расходов, связанных с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи. Распоряжение о выделении этих средств из резервного фонда подписал Михаил Мишустин.

"Сейчас крайне важно обеспечить устойчивость системы здравоохранения, чтобы больницы и поликлиники в каждом российском субъекте стабильно работали при любом развитии событий", – отметил он на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое состоялось 7 декабря.

Такая поддержка позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии коронавирусной инфекции, в том числе на финансовом обеспечении стационарного лечения.

В июне – июле, сообщается на сайте правительства, на эти цели уже было выделено 110 млрд рублей, в октябре – еще 56 млрд рублей. Дополнительное финансирование поможет повысить запас прочности систем здравоохранения в регионах, позволит продолжить бороться с распространением коронавируса, не сокращая расходы на плановую медицинскую помощь.