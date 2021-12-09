В Тобольском районе 90% жителей вакцинировались против COVID-19

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

11 тыс. сельских жителей или 90% сделали прививку против COVID-19 в Тобольском районе, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

Первым компонентом привились 10 тыс. 946 селян, вторую прививку сделали 7 тыс. 988, ревакцинацию уже прошли 1 тыс. 233 человека.

Против коронавирусной инфекции ревакцинировался и глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

"Я встречаюсь с большим количеством людей, поэтому сомнений вакцинироваться или нет не было. Первые две прививки я перенес хорошо, надеюсь повторный курс тоже пройдет легко. У меня привита вся семья: супруга, дети, наши пожилые родители", - отметил Леонид Митрюшкин.

В Тобольском районе работает 44 пункта вакцинации. Людей старше 65-ти лет на прививку доставляют мобильные бригады центра социального обслуживания населения по предварительной заявке в в диспетчерскую службу 8 (3456) 22-22-32.