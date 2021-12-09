  • 9 декабря 20219.12.2021четверг
  • В Тюмени -6..-8 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменским школьникам рассказали о Дне Конституции РФ и раздали триколоры

Общество, 17:39 09 декабря 2021

фото из группы регионального отделения "Молодой гвардии" во ВКонтакте (архив) | фото из группы регионального отделения "Молодой гвардии" во ВКонтакте (архив)

Около 100 ленточек с триколором раздали тюменским школьникам в преддверии Дня Конституции РФ в ДК "Поиск" 9 декабря.

"Школьники пришли на викторину "Герои живут среди нас", приуроченную ко Дню героев Отечества. Также прошла акция по раздаче ленточек, ведущий рассказал собравшимся о Дне Конституции РФ", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" режиссер ДК "Поиск" Анастасия Суркова.

В фойе ДК "Поиск" установлен тематический стенд "Наша Конституция". На нем юные посетители могли в простой форме узнать, что такое Конституция, что она значит для государства. Ознакомиться с информацией на стенде гости ДК "Поиск" могут по 12 декабря.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День Героев Отечества , День Конституции , триколор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:45 09.12.2021В Тобольском районе 90% жителей вакцинировались против COVID-19
18:33 09.12.2021В Тюмени дали старт трехдневному фестивалю документального кино "КинЗа"
18:12 09.12.2021Здание исторического парка в Тюмени подсветят в цвета флага в День Конституции РФ
18:01 09.12.202110 декабря - события дня