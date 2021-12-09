Тюменским школьникам рассказали о Дне Конституции РФ и раздали триколоры

| фото из группы регионального отделения "Молодой гвардии" во ВКонтакте (архив) | фото из группы регионального отделения "Молодой гвардии" во ВКонтакте (архив)

Около 100 ленточек с триколором раздали тюменским школьникам в преддверии Дня Конституции РФ в ДК "Поиск" 9 декабря.

"Школьники пришли на викторину "Герои живут среди нас", приуроченную ко Дню героев Отечества. Также прошла акция по раздаче ленточек, ведущий рассказал собравшимся о Дне Конституции РФ", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" режиссер ДК "Поиск" Анастасия Суркова.

В фойе ДК "Поиск" установлен тематический стенд "Наша Конституция". На нем юные посетители могли в простой форме узнать, что такое Конституция, что она значит для государства. Ознакомиться с информацией на стенде гости ДК "Поиск" могут по 12 декабря.

Инна Пахомова