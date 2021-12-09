Здание исторического парка в Тюмени подсветят в цвета флага в День Конституции РФ

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Здание тюменского исторического парка "Россия — моя история" подсветят в цвета российского флага в День Конституции РФ 12 декабря.

В темное время суток белым, синим и красным цветами будет освещен фасад здания. С утра на панели над входом внутрь исторического парка будут транслироваться информационные сообщения и тематические изображения.

В акции задействуют учреждения культуры не только Тюмени, но и региона. "Акции в муниципальных образованиях региона будут реализованы, исходя из технических особенностей зданий. Будут задействованы и информационные панели, находящиеся в собственности учреждений культуры", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" ведущий специалист ресурсного центра по реализации культурной политики департамента культуры Тюменской области Марина Робканова.

Отметим, помимо учреждений культуры в цвета флага в День Конституции РФ окрасится и мост Влюбленных.

Инна Пахомова