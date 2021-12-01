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Тюменским школьникам покажут, как звучат инструменты в оркестре и соло

Общество, 11:34 10 декабря 2021

kto72.ru | Фото: kto72.ru

Городской фестиваль детских оркестров "Новый олимп" состоится в Тюмени 11 декабря в ДК "Нефтяник". Как сообщает городская школа искусств "Этюд", фестиваль пройдет в два этапа.

С 14 часов 30 минут в составе одной из квест-групп гости смогут ознакомиться с разновидностями оркестров и оркестровых групп, увидят музыкальные инструменты и услышат, как они звучат в оркестре и соло.

Вторым этапом станет концертная программа, начало – в 16 часов. Запланировано выступление симфонического оркестра и народных инструментов.

Главными зрителями фестиваля станут тюменские школьники, у которых будет замечательная возможность не только услышать живое исполнение детских оркестров, но также больше узнать об инструментах, попробовать себя в качестве исполнителя.

Вход по пригласительным билетам, их можно получить, позвонив по телефону (3452) 67-00-04. Возрастное ограничение 6+.

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