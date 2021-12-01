Маркет "Артчоус" в Тюмени: современное искусство, винил, TikTok

| Фото: Контора пароходства | Фото: Контора пароходства

Маркет современного искусства "Артчоус" пройдет в тюменской "Конторе пароходства" 18 и 19 декабря с 12 до 20 часов, сообщает мультицентр.

В программе - распродажа картин, керамики, книг и других объектов творчества, лекции и дискуссии с приглашенными спикерами, виниловый обменник. Вход свободный при предварительной регистрации на артчоус.рф.

"Мы с командой маркета современного искусства "Артчоус" определили собственный KPI и планировали выбрать 30 участников для комфортного расположения в малом зале "Конторы пароходства". Но интересных работ оказалось много, поэтому количество участников маркета решили увеличить до 43. Параллельно в большом зале мультицентра будут проходить лекции и дискуссии с приглашенными экспертами. В 2020 "Артчоус" проходил впервые, поэтому художников мы приглашали сами. В этом году мы ввели кураторский отбор и получили более 80 заявок. Отмечу, что они все были хорошие. Но мы думаем о сочетаемости работ в пространстве и общей стилистике маркета, поэтому взяли не всех", - поделилась руководитель мультицентра "Контора пароходства" Юлия Саначина.

| Фото: Контора пароходства | Фото: Контора пароходства

На маркете можно приобрести картины, стикеры, плакаты, керамику от 43 современных художников из Тюмени. Все желающие смогут посетить лекцию про NFT-искусство от актера и TikTok-блогера Артура Чеха, лекцию о шедеврах мировой живописи от ведущего проекта "Азорские острова" на радиостанции "Серебряный дождь" Олега Федорова, фильмы и музыкальные концерты, воркшоп по работе с локальными кодами, аукцион искусства и другие события.

| Фото: Контора пароходства | Фото: Контора пароходства

Для входа в мультицентр "Контора пароходства" при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, QR-код о прохождении вакцинации/переболевшего, медотвод или актуальный ПЦР-тест, который действителен 48 часов.