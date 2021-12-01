Тюменцы еще успевают поддержать креативные проекты региона в конкурсе АСИ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Голосование за креативные проекты Тюменской области продолжится до 13 декабря. У региона есть все шансы получить поддержку на запуск проектов - пешеходная улица Дзержинского, событийный парк Алебашево, Базарная площадь Тобольска - при поддержке АСИ.

По данным организаторов конкурса по созданию креативных кластеров на месте промзон Rurban Creative Lab, на 10 декабря среди 10 регионов, которые вышли в третий этап финала, Тюменская область находится на четвертой позиции.

Открытое голосование стартовало с 19 ноября. За это время 3 тыс. 676 жителей Тюменской области приняли в нем участие. На третьей строке рейтинга находится Новгородская область – 3 тыс. 744 голоса. Вторая позиция – Удмуртия – 4 тыс. 309. Лидер голосования – Свердловская область – 5 тыс. 591 голос.

Напомним, только четыре региона из десяти смогут принять у себя неделю Rurban Creative Lab, в рамках которых пройдет серия мероприятий с участием федеральных и региональных экспертов АСИ. Сроки проведения - с 15 декабря 2021 г. по 1 апреля 2022 г.

Голосование продолжается до 13 декабря, у жителей Тюменской области есть возможность укрепить позиции региона и привлечь экспертов, которые помогут тюменцам и тоболякам успешно реализовать проекты креативных пространств, открыть новые возможности для творческих, талантливых людей.

Анжела Лебедева