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Виктория Сливко победила в индивидуальной гонке на Кубке России

Спорт, 12:18 10 декабря 2021

СБР | Фото: СБР

Тюменская биатлонистка Виктория Сливко одержала победу на третьем этапе Кубка России, сообщает Союз биатлонистов России.

В индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами Сливко допустила три промаха, но за счет хорошей скорости смогла финишировать первой. На 31 секунду она опередила Анастсию Егорову из Мурманской области и на 50 секунд - Полину Плюснину из Мордовии.

Мужская гонка прошла в Увате. Победу одержал югорчанин Дмитрий Иванов. Третьим финишировал его земляк Иван Томилов. Серебро на счету Михаила Первушина из Московской области.

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# биатлон , Виктория Сливко

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