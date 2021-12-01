Виктория Сливко победила в индивидуальной гонке на Кубке России

| Фото: СБР | Фото: СБР

Тюменская биатлонистка Виктория Сливко одержала победу на третьем этапе Кубка России, сообщает Союз биатлонистов России.

В индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами Сливко допустила три промаха, но за счет хорошей скорости смогла финишировать первой. На 31 секунду она опередила Анастсию Егорову из Мурманской области и на 50 секунд - Полину Плюснину из Мордовии.

Мужская гонка прошла в Увате. Победу одержал югорчанин Дмитрий Иванов. Третьим финишировал его земляк Иван Томилов. Серебро на счету Михаила Первушина из Московской области.