Тюменский филармонический оркестр выступит с народным артистом РФ Александром Скульским

| Фото: группа "Нижегородская филармония им. М.Л. Ростроповича" ВКонтакте | Фото: группа "Нижегородская филармония им. М.Л. Ростроповича" ВКонтакте

Концерт солистов, лауреатов международных конкурсов Станислава Хуланхова и Валентины Хуланховой в сопровождении Тюменского филармонического оркестра состоится 30 января в 18 часов. Тюменские музыканты выступят под руководством народного артиста РФ Александра Скульского.

В программе концерта — фрагменты из балета "Творения Прометея" и "Симфония № 4 си-бемоль мажор" Бетховена, а также "Концерт № 10 для двух фортепиано с оркестром" Моцарта.

Александр Скульский — главный дирижер Академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии, под его руководством сыграно более двух тысяч программ. Выступал с ведущими симфоническими оркестрами и крупнейшими хоровыми коллективами страны, лучшими российскими и зарубежными солистами.

Посетить мероприятие, которое состоится в Тюменской филармонии, можно при наличии QR-кода и паспорта.