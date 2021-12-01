Тюменский филармонический оркестр выступит с народным артистом РФ Александром Скульским
Концерт солистов, лауреатов международных конкурсов Станислава Хуланхова и Валентины Хуланховой в сопровождении Тюменского филармонического оркестра состоится 30 января в 18 часов. Тюменские музыканты выступят под руководством народного артиста РФ Александра Скульского.
В программе концерта — фрагменты из балета "Творения Прометея" и "Симфония № 4 си-бемоль мажор" Бетховена, а также "Концерт № 10 для двух фортепиано с оркестром" Моцарта.
Александр Скульский — главный дирижер Академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии, под его руководством сыграно более двух тысяч программ. Выступал с ведущими симфоническими оркестрами и крупнейшими хоровыми коллективами страны, лучшими российскими и зарубежными солистами.
Посетить мероприятие, которое состоится в Тюменской филармонии, можно при наличии QR-кода и паспорта.