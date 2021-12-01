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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

37% вызовов за 2021 год на единый номер 112 оказались ложными

Общество, 15:42 10 декабря 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 800 тысяч вызовов приняли диспетчеры системы 112 за 2021 год, 37% из них оказались ложными, сообщает региональный информационно-образовательный центр.

"Операторы обязаны отвечать на все поступающие вызовы, а из-за ложных звонков действительно нуждающиеся в помощи люди могут получить ее несвоевременно", - пояснили в центре.

По словам специалистов ведомства, из 807 тыс. 219 сообщений 23% составили вызовы в скорую помощь, 10% - в полицию, 2% - в пожарную охрану, 1% - в службу газа. Доля справочных вызовов составила 27%.

Через "ЭРА-ГЛОНАСС" поступило 732 сообщения. Через смс принято около 9 тыс. обращений.

Вызвать экстренные службы по единому номеру могут и граждане с ОВЗ. С ограничениями по слуху – отправить смс, с проблемами зрения – совершить голосовой вызов.

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# безопасность , система 112

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