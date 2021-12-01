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Тюменская область лидирует среди регионов УФО по объемам производства молока, вводу жилья и обороту розничной торговли

Экономика, 18:23 10 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область за 10 месяцев 2021 года показала лучшие в Уральском федеральном округе результаты по объемам производства молока, ввода жилья и по обороту розничной торговли.

В Тюменской области, сообщает Тюменьстат, введено в расчете на 1000 человек 720,0 кв. м общей площади жилых помещений, в том числе индивидуальными застройщиками 428,6 кв. м.

В хозяйствах всех категорий на душу населения произведено 306 кг молока и 836 штук яиц. Лидирует Тюменская область и по обороту розничной торговли - 242,7 тыс. рублей на душу населения.

Наибольший объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий на душу населения наблюдался в Челябинской области (104 кг).

Наименьшее значение индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги среди регионов Уральского федерального округа на конец октября 2021 года к декабрю 2020 года зафиксировано в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре -103,7%.

Самый высокий темп роста реальной начисленной заработной платы (103,3%) в расчете на одного работника в январе-сентябре 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года отмечался в Свердловской области, наибольший размер номинальной начисленной заработной платы наблюдался в Ямало-Ненецком автономном округе (116,0 тыс. рублей).

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# Тюменьстат

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