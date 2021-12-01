Тюменцы могут проголосовать за лучший проект года

| Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория" | Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория"

Тюменцы могут проголосовать за лучшую инициативу-победителя конкурса “Моя идея” 2021 года до 15 декабря, сообщает пресс-служба мультицентра “Моя территория”.

Ознакомиться с проектами и отдать свой голос можно на сайте.

Напомним, в 2021 году 22 проекта победили в конкурсе проектов "Моя идея" и "Моя идея.Pro". Общий призовой грант составил 2 млн рублей. В этот раз конкурс был разделен на два вектора. Первый — микрогранты для более локальных событий. Проекты были направлены в реализации инициатив и проведении акций. Второй — крупные гранты для полноценных проектов и опытных участников. Идеи касались разных тем: интеллектуальной, социальной, спортивной, творческой.

"Нашу команду радует, что в Тюменской области столько талантливых и инициативных людей, желающих сделать мир вокруг лучше и интереснее. Ребята придумывают актуальные проекты, в которых будет не только полезно, но и интересно участвовать", — поделилась менеджер проекта Айгерим Уакпаева.

Помимо тюменцев, участие в конкурсе приняли муниципальное образование Ялуторовска, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Казанского, Нижнетавдинского, Сладковского, Ярковского и Голышмановского городского округа.