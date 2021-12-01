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Тюменский психолог на мастер-классе расскажет о том, как выбрать профессию

Общество, 09:59 13 декабря 2021

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Мастер-класс ведущего психолога сектора психологической и методической помощи регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья" г. Тюмени Сергея Гайдаржи пройдет в Тюменской областной научной библиотеке 15 декабря, начало - в 15 часов. Он состоится в рамках форума "Курс & Эксперт", сообщают организаторы.

На мастер-классе специалист расскажет о соответствии и оценке своих способностей в отношении выбранной профессии, о востребованности данной профессии на рынке труда, о правильности и целесообразности выбора будущей профессии.

Регистрация на мастер-классы проходит на сайте библиотеки и по телефону (3452) 565-300 с 9 по 14 декабря 2021 года.

Прямые трансляции мастер-классов будут доступны с 15 часов 15 декабря на сайте библиотеки им. Дмитрия Менделеева.

Для участников 12+

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# психология , Тюменская областная научная библиотека

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