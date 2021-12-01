После капремонта открылся детский сад "Зёрнышко" в Голышманово

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

В голышмановском детском саду "Зёрнышко" завершился капитальный ремонт. На улучшение материально-технической базы сада направлено около 300 тыс. рублей. Это средства дошкольного учреждения, пишет Комсомольская правда-Тюмень.

В дошкольном учреждении капитального ремонта не было с 90-х годов, средства на него поступили из муниципального бюджета. После капремонта в детсад вернулись почти 80 воспитанников.

За два с небольшим месяца была заменена кровля, оборудовано крыльцо к пищеблоку и отмостки вокруг здания, построены пластиковые входные группы, а также навесы для колясок и санок.

У центрального входа оборудована кнопка вызова и тактильные указатели, а также пандус для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.