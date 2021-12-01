Тюменец стал призером всероссийских робототехнических соревнований в Сочи

| Фото: дворец творчества и спорта «Пионер» | Фото: дворец творчества и спорта «Пионер»

Воспитанник тюменского центра технических видов спорта Святослав Балдин со своим роботом "Аполлон II" занял второе место на всероссийских молодежных робототехнических соревнованиях "Кубок РТК" в самой сложной номинации "Экстремал". Финал состоялся в Сочи 9 декабря.

Как сообщает дворец творчества и спорта "Пионер", соревнования проходили на специальном испытательном полигоне. Роботы преодолевали полосу препятствий из участков, имитирующих условия пересеченной местности, урбанизированной среды, а также последствия техногенных катастроф.

Юные инженеры управляли ими дистанционно, ориентируясь с помощью системы телеметрии, установленной на корпусе. В ходе испытаний робот должен был за наименьшее время преодолеть полосу препятствий и выполнить задания.

Тюменскую область представили семь талантливых школьников: четыре - представителя центра технических видов спорта и три - детского технопарка "Кванториум".

Святослав показал отличный результат и с первой попытки уверено вышел на второе место. На Всероссийских соревнованиях в 2020 году юноша занял третье место, в этом году улучшил свой результат.