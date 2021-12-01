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Переезд экспозиции "Славка с улицы Герцена" перенесли из-за ремонта

Общество, 16:49 11 декабря 2021

kidreader.ru | Фото: kidreader.ru

Из-за затянувшегося ремонта в центральной детской библиотеке в Тюмени перенесена переезд экспозиции о писателе Владиславе Крапивине. Обновление планировалось завершить к 15 декабря, пишет "Тюменская область сегодня".

В библиотеку планируется перевезти экспозицию "Славка с улицы Герцена". Последние 11 лет она располагается на цокольном этаже тюменского Литературно-краеведческого цента.

"Закончить ремонт до конца года мы успеем. До 15 декабря постараемся завершить работы в читальном зале. Останется отремонтировать коридор и входные группы", - рассказала заведующая библиотекой Наталья Ильиченко.

Добавим, что несмотря на неоконченный ремонт, уже с января 2022 года библиотека, как и предполагалось, продолжит свою деятельность под именем знаменитого писателя.

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# библиотеки , Владислав Крапивин

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