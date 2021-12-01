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В Тюмени прогнозируют прирост населения

Общество, 18:37 11 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени прогнозируют прирост населения на 50 тыс. человек, в 2021 году уже родилось больше 11 тыс. малышей. По данным Тюменьстата на 1 октября 2021 года, в Тюменской области проживает 1 млн 551,3 тыс. человек. Это на 9,2 тыс. больше, чем в аналогичный период 2019 года.

На 1 января 2021 года численность населения составила 816,7 тыс. человек и к концу года она увеличится до 827,7 тысяч. Также по прогнозу на 1 января 2023 году численность населения составит 844,8 тыс., на начало 2024 года – до 861,7 тыс., на начало 2025-го – до 878,4 тыс. человек. Демографический прогноз Тюмени учтен при планировании бюджета на ближайшие три года, пишет Вслух.ру.

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# демография , прирост населения , Тюменьстат

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