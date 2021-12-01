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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Медики скорой помощи получили посылку с самым необходимым для борьбы с COVID-19

Общество, 12:01 11 декабря 2021

пресс-служба ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи» | Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи»

В Тюмени медики скорой помощи получили посылку с самым необходимым для борьбы с коронавирусом. Компания "Мостострой-11" приобрела для выездных бригад средства индивидуальной защиты и оборудование для помощи тяжелым пациентам с остановкой сердца и дыхательной недостаточностью, сообщает областная станция скорой медицинской помощи.

На станцию скорой помощи доставили коробки с 47 тыс. респираторов высокой степени защиты, а также качественными одноразовыми комбинезонами, бактерицидными облучателями, станциями бесконтактного мониторинга температуры и кислородными масками, ручными аппаратами искусственной вентиляции легких и многим другим.

"В год бригады совершают более чем 260 тысяч выездов к пациентам, и на каждом вызове используется три комплекта защитной формы: для врача, фельдшера, водителя. Получаются огромные цифры. И это очень благородно со стороны бизнеса поддерживать бюджетные организации. Условия, в которых трудятся наши специалисты, не назовешь простыми", – рассказала главный врач станции скорой медицинской помощи Лидия Остроумова

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# скорая медицинская помощь

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