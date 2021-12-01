Диспансеризация выявила у жителей региона более 13 тысяч заболеваний

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 13 тыс. заболеваний выявлено в ходе диспансеризации взрослого населения Тюменской области за 11 месяцев текущего года, сообщает региональный департамент здравоохранения.

В числе выявленных более 3,2 тысяч случаев составили болезни, связанные с повышенным кровяным давлением. 406 случаев ишемической болезни сердца, 320 случаев сахарного диабета, 51 случай глаукомы, 143 случая злокачественных новообразований.

Для более 11,6 тысяч осмотренных пациентов впервые установлено диспансерное наблюдение, 772 человека направлено для специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

При выявлении факторов риска хронических неинфекционных заболеваний по результатам проведенных исследований и осмотров пациенты получают углубленное профилактическое консультирование. Кроме того, для них составлены индивидуальные программы оздоровления, организовано наблюдение в отделении медицинской профилактики.

За 11 месяцев года среди взрослого населения Тюменской области зарегистрировано почти 207 тыс. факторов риска развития хронических заболеваний и других патологических состояний. Наиболее распространенные из них: ожирение, избыточная масса тела (26,0 %), нерациональное питание (19,8 %), низкая физическая активность (12,8 %).