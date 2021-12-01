Александр Моор предложил землякам пройти всероссийский правовой диктант

| Фото: со страницы Александра Моора во Вконтакте | Фото: со страницы Александра Моора во Вконтакте

Всероссийский правовой диктант стартовал в преддверии 12 декабря на сайте юрдиктант.рф.

Об этом на своих страницах в социальных сетях рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Написать диктант может любой желающий. Для специалистов в области юриспруденции есть возможность выбрать профессиональный вариант теста. Это хорошая возможность освежить знания. Тем более сегодня, в День нашей Конституции", - отметил глава региона.

В диктанте 40 вопросов, которые касаются трудовых, гражданских, семейных прав, прав соотечественников и Конституции РФ.