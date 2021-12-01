В Тюменском районе реализуется около ста инвестиционных проектов

| Фото: Тюменский район во Вконтакте | Фото: Тюменский район во Вконтакте

91 инвестпроект с общим объем инвестиций около 20,3 млрд. рублей, реализуется в Тюменском районе в текущем году. Дополнительно будет создано почти три тысячи рабочих мест, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Лидерами по количеству инвестпроектов стали п. Боровский, Богандинское, Московское и Винзилинское муниципальные образования.

В этом году в реестр района включены 27 проектов, девять из них приняты на сопровождение Инвестагентства, а 18 на сопровождение районной администрации. Среди них магазин смешанных товаров в Успенском муниципальном образовании, магазин продуктов в Переваловском муниципальном образовании, строительство торгового центра в Червишевском муниципальном образовании, комплекса гостевых домов и агротуристического комплекса в Онохинском муниципальном образовании, торгового центра в п. Боровский, магазина-пекарни в Каменском, ягодной фермы в Богандинском, склада сельхозпродукции в Мальковском муниципальном образовании, тепличного комплекса в Чикчинском и т.д.

В уходящем году в районе уже реализовано 14 проектов, еще шесть планируется завершить до конца года.

Одно из ведущих инвестнаправлений - развитие туризма. С 2020 года работают пять экскурсионных программ: посещение этностойбища "В гости к народам Севера", "Деревенские встречи" в доме-музее истории крестьянского быта в д. Насекина, "Сыр всему голова" с посещением сыроварни и сел Кулаково и Каменка, тур по горячим термальным источникам "Сибирские термы. Горячее сердце Тюмени", экскурсия на акваферму в Червишево "Рыба моей мечты".

В 2021 году стартовали еще две экскурсионные программы: "Сладкие истории" в Каменском муниципальном образовании (пасечники рассказывают о пчеловодстве и угощают медом), а также "Истории Тобольского тракта" - о судьбах известных уроженцев близлежащих сел с дегустацией местной кухни.