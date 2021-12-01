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В Тобольске запустили интерактивный маршрут по Базарной площади

Общество, 16:21 12 декабря 2021

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Интерактивный маршрут по Базарной площади и ул. Мира запустили в Тобольске, сообщает Комсомольская правда-Тюмень.

Жители и гости города могут пройти маршрут вместе с виртуальным гидом Мартином и окунуться в историю города. Маршрут "По Базарной площади" разработан в рамках проекта "Вектор улиц" на платформе приложения Телеграм.

Пройти маршрут может любой желающий. С собой необходимо взять телефон, наушники. Маршрут включает семь локаций, содержит истории о купеческих домах и усадьбах на улице Мира. Виртуальный гид повествует об исторических зданиях не только с помощью текстовых сообщений и аудиорассказов, но и предлагает посмотреть видеозарисовки о жизни людей на Базарной площади в конце XIX века.

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# Базарная площадь , Тобольск

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