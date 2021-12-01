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"Контора пароходства" открыла зимнюю творческую площадку

Общество, 17:32 12 декабря 2021

«Контора пароходства» во Вконтакте | Фото: «Контора пароходства» во Вконтакте

Зимнюю площадку, на которой запланированы мастер-классы, встречи, выступления музыкантов, массовые катания на коньках, организует мультицентр "Контора пароходства".

Большинство мероприятий пройдет в мультицентре, а часть на территории возле здания, где скоро появится каток. Мероприятия будут бесплатными для всех посетителей.

Первое событие пройдет 15 декабря. В 19 часов начнется мастер-класс по созданию объемных снежинок. 16 декабря тюменцы смастерят рождественские венки. 23 декабря запланировано "Шоу коротких историй". 28 декабря всех желающих приглашают на выступление тюменских музыкантов, а 29 декабря участников ждет мастер-класс по изготовлению новогодней гирлянды.

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# Контора пароходства

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