"Контора пароходства" открыла зимнюю творческую площадку

| Фото: «Контора пароходства» во Вконтакте | Фото: «Контора пароходства» во Вконтакте

Зимнюю площадку, на которой запланированы мастер-классы, встречи, выступления музыкантов, массовые катания на коньках, организует мультицентр "Контора пароходства".

Большинство мероприятий пройдет в мультицентре, а часть на территории возле здания, где скоро появится каток. Мероприятия будут бесплатными для всех посетителей.

Первое событие пройдет 15 декабря. В 19 часов начнется мастер-класс по созданию объемных снежинок. 16 декабря тюменцы смастерят рождественские венки. 23 декабря запланировано "Шоу коротких историй". 28 декабря всех желающих приглашают на выступление тюменских музыкантов, а 29 декабря участников ждет мастер-класс по изготовлению новогодней гирлянды.