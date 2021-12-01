Тюменские робототехники стали лучшими на "Кубке РТК" в Сочи

| Фото: dito.admtyumen.ru | Фото: dito.admtyumen.ru

Тюменские школьники завоевали первое и второе места в финале соревнований по экстремальной робототехнике "Кубок РТК" в Сочи. Михаил Арбитайло из гимназии № 21 победил, Святослав Балдин из тюменского "Кванториума" стал вторым в номинации "Экстремал", сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Всего в номинации участвовали 16 команд с разных регионов страны. Победа досталась непросто: у Михаила Арбитайло в первой попытке перевернулся робот, он не смог продолжить заезд. Тюменец устранил неисправности и во второй попытке показал хороший результат.

У Святослава Балдина сломался манипулятор во время старта. На починку у юноши ушло 9 минут 40 секунд, а время для заезда составляло 10 минут. Оставшиеся 20 секунд робот успел пройти лишь одно препятствие. Но Святослав был лучшим в своей первой попытке, и обогнать его смог только тюменский товарищ.