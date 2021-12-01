Автор бестселлера "Пиши, сокращай" Максим Ильяхов выступит на конференции в Тюмени

| Фото: Медиаполис | Фото: Медиаполис

Конференция для фрилансеров "Вольные хлеба", на которой выступят эксперты федеральных брендов, пройдет в Тюмени 18 декабря.

Они расскажут специалистам о том, как создать портфолио, найти заказчиков и быть востребованными на рынке фриланса.

Конференция "Вольные хлеба" пройдет по направлениям: SMM, копирайтинг, продюсирование диджитал-проектов, креатив, веб-дизайн, дизайн и маркетинг. На ней эксперты поделятся своим опытом работы с фрилансерами и дадут советы для самозанятых специалистов. В конце каждого выступления по направлению участникам конференции будет предложено решить кейс за ограниченное время. Создатели лучших работ получат возможность попасть в базу желанного заказчика.

В программе выступит Максим Ильяхов – автор книг Пиши, сокращай" и "Ясно, понятно", сервиса для очистки текста "Главред" и создатель телеграм-канала "Деловая переписка" с лекцией "Работа с клиентом. Что клиенту нужно от фрилансера, и почему это так сложно получить?"

Контент-директор агентства MONSTARS MOSCOW Артемий Константинов и директор по развитию направления по работе с блогерами Елизавета Сурина поделятся секретами эффективного резюме.

Максим Кобзев – Head of Media в сервисе поиска работы "Буду" и в сервисе карьерных консультаций "Эйч" - расскажет о креативных профессиях.

На вопросы о самозанятости ответит директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков. А Сергей Кожевников – креативный редактор BBDO Moscow, выступит с лекцией о веб-дизайне на аутсорс.

О 15 истинах, которые должны знать фрилансеры, расскажет продакшн-директор КБ "Полиндром", ведущий подкаста "Поредачим" и создатель телеграм-канала "Норм работа" Паша Федоров.

TED-Talk о цифровом экспорте выступит директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский.

Никита Боровченко – руководитель продюсерского отдела, ответит на вопрос, почему фрилансеру нужно быть креативным. Дмитрий Бескромный – основатель digital-агентства bQ Group и преподаватель в НИУ ВШЭ, презентует тему "Продюсирование контента как новая профессионализация в маркетинге".

Оля Александрова ­– клинический психолог и профайлер-полиграфолог проведет сессию на тему выгорания.

Конференция "Вольные хлеба" пройдет в онлайн и офлайн-форматах. Более подробная информация о мероприятии опубликована в аккаунте организатора проекта центра развития региональных кино и медиа "Медиаполис". Регистрация на конференцию доступна по ссылке.