Глава Тюмени призывает горожан обсудить концепцию наполнения нового парка

с личного аккаунта Руслана Кухарука в Instagram с личного аккаунта Руслана Кухарука в Instagram

Концепцию наполнения будущего парка в районе мкр Ямальский-2, Преображенский, Гармония, Легенда-парк, Клевер-парк, Комарово предлагает обсудить с тюменцами глава города Руслан Кухарук.

Площадь будущей зоны отдыха – 38,32 га, это почти половина экопарка "Затюменский".

"Летом мы проводили встречу с жителями прилегающих к будущему парку микрорайонов, я выслушал ряд поступивших от тюменцев инициатив. Они были переданы архитекторам, и после основательной работы творческим коллективом авторов создана концепция, которая и выносится на обсуждение",- сказал Кухарук.

Авторы рассматривают парк как одно из общественных пространств для жителей огромного района. С нескольких сторон будут обустроены входные группы, разработана навигация. Функциональная организация территории предусматривает выделение основных зон: рекреационной, культурно-массовой, спортивной, служебной и вспомогательной. Несколько троп различной протяженности соединят спортивные и другие зоны для отдыха.

Как заметил глава Тюмени, идеи по обустройству территории внутри парка направлены на повышение уровня комфортности пребывания в лесу.

Проект концепции представлен на портале "Я решаю!".

"Уверен, что тема формирования городской среды вам близка и понятна и обязательно вызовет живой интерес. Включайтесь в работу", - призвал Руслан Кухарук, который отметил активность горожан к обсуждении проектов. В мае 2021 года 34 тысяч тюменцев на федеральной платформе выбрали проекты будущего благоустройства пяти территорий. Все они включены в программу 2022 года и будут приведены в порядок.