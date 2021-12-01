В Тобольске прошла премьера спектакля "Геркулес и Авгиевы конюшни"

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Премьера нового спектакля "Геркулес и Авгиевы конюшни" состоялась в Тобольском драматическом театре имени П. П. Ершова 11 и 12 декабря.

Одноименная пьеса драматурга Фридриха Дюрренматта написана в 1954 году, но сохраняет свою актуальность и в наши дни. Рассказывая о человеке и обществе, в котором мы живем, спектакль затрагивает извечные проблемы современности: несвоевременные путаные решения властей, денежные проблемы и любовные переживания.

Режиссер и художник-постановщик спектакля Петр Норец определил жанр постановки, как мусорный балет, который актуализирует глобальные проблемы экологии.

"Я в шуточной форме назвал жанр - мусорный балет. Но спектакль достаточно серьезный, который поднимает сразу несколько проблем. Кроме экологии, затрагивается тема ответственности каждого за жизнь общества и планеты в целом, а не перекладывание ее на других. А решение проблемы идет через тему мусора. Такое решение подсказала сама жизнь: строительство мусорного полигона в Шиесе, мусорные пятна в Тихом океане и многое другое. Это те нечистоты, с которыми борются современные Геркулесы", - подчеркнул Петр Норец.

Выпуск спектакля является итогом работы в рамках нового сезона "Арт-лабораторий" международного фестиваля "Территория" и программы социальных инвестиций "Формула хороших дел" компании СИБУР. Как отметила начальник отдела по связям с органами государственной власти "ЗапСибНефтехима" Елена Бельская, в очередной раз, сотрудничество с фестивалем дает свой результат для культурно-образовательной жизни города.

"Главным достижением в сотрудничестве является возможность экспериментировать и привносить что-то новое. Работы позволяют вздрогнуть театральному сообществу, зрителю по-новому взглянуть на привычные вещи, в актерам пройти образовательную программу, попробовать новые формы театрального искусства", - отметила Елена Бельская.

Проект "Арт-лаборатория" с 2016 года проводится в российских регионах. Его задача — создание полноценных постановок, которые впоследствии входят в репертуар театров, участвующих в проекте. За время работы "Арт-лабораторий" в Тобольске выпущено три спектакля. Ранее состоялись премьеры - "Тобольск. Доска почета" и "Ахматова. Свидетель".

"Все три итоговые работы в некоторой степени эксперимент. Спектакль "Геркулес и Авгиевы конюшни" - несвойственная нашему театру драматургия, работа художника и режиссера. В спектакле задействована почти вся труппа, которая познакомилась с новым творческим направлением. А наши мастера из швейного, декорационного, бутафорского цехов смогли воплотить все задумки режиссера, сделав костюмы и декорации из мусора", - рассказал директор Тобольского драматического театра Евгений Пономарев.

Спектакль "Геркулес и Авгиевы конюшни" войдет в репертуар Тобольского драматического театра.

Евгений Новоселов