В Тюмени разработают строительный 3D-принтер

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские предприниматели защитили проект по созданию "Строительного 3D-принтера", применение которого позволит сократить сроки возведения стен в 1,5-5 раз, в зависимости от проекта, а стоимость – на 20% за счет сокращения количества рабочей силы.

ООО "Энергосфера", разработавшее этот проект, стала резидентом бизнес-инкубатора "Западно-сибирского инновационного центра".

Всего на экспертном совете, сообщает пресс-служба технопарка, было представлено девять проектов компаний различных сфер деятельности: медицина, нефтесервис, строительство, информационные и биотехнологии, а также из области охраны труда и безопасности дорожного движения. По результатам работы совета отбор прошли шесть проектов.

Все представленные проекты, по словам председателя совета, профессора Тюменского индустриального университета Александра Тарасенко, очень интересные и перспективные.

"Большинство их них будут востребованы в промышленности, - отметил он. - Мы следим за развитием проектов, видим прогресс, наблюдаем, как они воплотились в реальные бизнес-решения. Те задачи, которые перед собой ставили резиденты – от проведения исследований до вывода разработок до предметных коммерческих стадий – все реализованы. Надеемся, что в будущем количество резидентов тюменского технопарка, которые прошли этот путь, будет только множиться".