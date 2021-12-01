В Тюмени подведут итого пилотного проекта инвестиционной акселерации для муниципалитетов

| Фото: exportcenter.ru | Фото: exportcenter.ru

Итоги реализации пилотного проекта акселератора для муниципалитетов подведут в Тюмени 15 декабря, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

В пилот входят четыре района и один город: Тобольский, Казанский, Сладковский, Ишимский районы и город Ишим. В этих муниципалитетах был сформирован инвестиционный профиль в 2021 году.

Цель акселератора – оживление инвестиционной работы в районах, формирование единой инвестиционной команды, актуализация знаний и навыков по работе с инвесторами, формирование пула инвестиционных экономически эффективных проектов для реализации

К каждому району прикреплен трекер, который на протяжении 60 дней вел муниципалитет. Команды районов прорабатывали дорожные карты, определяли проекты, которые вошли в акселерацию, разрабатывали действия администрации.

"Хочется отметить отличную работу районов, чувствуется оживление муниципалитетов и их реальный интерес к работе. Акселератор -это уникальная возможность развиваться с участием и вниманием экспертов, прорабатывать вопросы в ручном режиме, - рассказала Ольга Езикеева. - Для пяти муниципалитетов мы подготовили интересные темы для обучения: брендирование территории, привлечение инвестиций, государственное-частное партнерство".

В модели акселератора было предусмотрено развитие команд, как региональных, так и муниципальных. На этом был сделан акцент в 2021 году.