Комикс-путеводитель "За углом" презентовали в Тюмени

| Фото: Юлия Старцева | Фото: Юлия Старцева

Презентация комикс-путеводителя по Тюмени "За углом" прошла в мультицентре "Контора пароходства" 12 декабря. Работавшие над изданием художники представили свои истории о любимых городских локациях в формате читок.

"За углом" — это экспериментальный проект о важных точках, так называемых местах силы для арт-сообщества Тюмени. В комикс-путеводитель вошли истории об улице Береговой в заречной части города, Тюменской слободе, Текутьевском кладбище, районе Речпорта, дикой части Затюменского экопарка, круглой бане на улице Ленина и других локациях.

Комикс-путеводитель в количестве 200 экземпляров начнут бесплатно распространять в общественных пространствах в январе 2022 г.

Проект реализован книжным магазином "Никто не спит" и комикс-комьюнити "Космическая корова" при поддержке мультицентра "Контора пароходства" и грантового конкурса "Цех".