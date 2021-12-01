Тюменские врачи провели редкую операцию по замещению нерва

| Фото: ОКБ №2 | Фото: ОКБ №2

Сложную операцию по замещению нерва на правом предплечье провели специалисты областной клинической больницы №2 в Тюмени. Работали сразу две операционные бригады, сообщает пресс-служба ОКБ №2.

Пациент повредил себе руку тяжелым куском стекла от теплицы этим летом. Рану удалось зашить, но через какое-то время начались осложнения: онемели пальцы. В ОКБ №2 у него выявили повреждение срединного и локтевого нервов.

Затяжная травма способствовала возникновению рубцовой ткани, которая делает невозможным обычное сшивание нервов. В итоге специалисты решились на замещение срединного нерва фрагментами аутотрансплантата, которым стал суральный нерв голени.

Операцию проводили при помощи микроскопа и микрохирургических инструментов. “Такие операции считаются редкими, и областная клиническая больница №2 является одним из немногих центров, где возможно их выполнение благодаря высокой квалификации специалистов и передовому оборудованию. Работа врачей учреждения способствует реализации на территории области национального проекта "Здравоохранение", одним из ключевых направлений которого является повышение качества и доступности специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи для населения региона”, - рассказали в ОКБ №2.