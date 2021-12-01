Тюменские врачи озвучили первые результаты годового наблюдения за переболевшими COVID-19

| Фото: Тюменский кардиоцентр | Фото: Тюменский кардиоцентр

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По оценке нарушения деформации миокарда тюменским врачам удается выделить группу переболевших COVID-19, у которых восстановительный период будет протекать неблагоприятно.

Этим пациентам необходимо больше внимания, так как у них существует риск развития таких заболеваний, как сердечная недостаточность или аритмия. Об этом на программе "Прямой эфир с Андреем Малаховым" сообщила тюменский ученый, заведующая лабораторией инструментальной диагностики, доктор медицинских наук Елена Ярославская. Она представила первые результаты годового наблюдения пациентов, перенесших коронавирус.

"Через 3 месяца после болезни проблемы в работе сердца обнаружились у 28 процентов пациентов, через год — уже у 58", – пояснила она.

Понятие деформации, по словам Елены Ярославской, в применении к миокарду (сердечной мышце) отличается от обывательского. "Для здорового сердца деформироваться во время каждого сердечного цикла — это нормально, - подчеркнула она. - И наоборот, когда параметры деформации миокарда снижены, это может быть ранним проявлением нарушения сократительной способности сердца".

Сроки и сценарии развития заболевания, по словам тюменского ученого, могут быть различными, в зависимости от исходного состояния здоровья. На этот вопрос ученые смогут ответить после анализа всех результатов.