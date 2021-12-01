В Тюменской области выявили 304 случая COVID-19 за сутки

| Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

304 человека с коронавирусом выявили в Тюменской области. Скончались 20 человек, выздоровели 373 пациента, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 30 тыс. 873 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 35 тыс. 657 человек.

В Москве заболели 3 тыс. 477 человек, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 267, в Московской области - 1 тыс. 712.

В Свердловской области заболели 663 человека, в Челябинской области - 626, в Ханты-Мансийском автономном округе - 206, в Курганской области - 188, в Ямало-Ненецком автономном округе - 128.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 млн 956 тыс. 679 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 287 тыс. 180 летальных исходов, выздоровели 8 млн 673 тыс. 518 человек.