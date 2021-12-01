Владимир Якушев: пандемия COVID-19 - очень серьезный вызов для всей страны

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

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Эффективная работа системы здравоохранения, комплекс ограничительных мероприятий, выработка коллективного иммунитета - единственный способ борьбы с пандемией COVID-19.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в интервью телеканалу "Россия 1".

"По поручению президента России полпредство проводит постоянный мониторинг ситуации с новой коронавирусной инфекцией в регионах федерального округа. Поэтому мы постоянно взаимодействуем с губернаторами, живем в этой проблематике ежедневно", - рассказал полпред главы государства.

Пандемия - очень серьезный вызов для всей страны, подчеркнул Владимир Якушев. "Мы не можем рассматривать Уральский федеральный округ в отрыве от Российской Федерации. Надо привыкать жить в новых условиях. Жизнь не может остановиться", - убежден полпред президента России.

Правительство РФ проделало огромную работу для того, чтобы люди, прошедшие вакцинацию от COVID-19, могли получить QR-коды через Единый портал госуслуг, отметил Владимир Якушев. Но при этом нельзя было забывать и о людях старшего поколения, которые не пользуются гаджетами, добавил он.

"Поэтому нужно было очень быстро перестроиться и организовать работу так, чтобы желающие могли получать QR-коды в МФЦ, на бумажных носителях. Сегодня такая возможность есть у жителей всех регионов федерального округа", - сказал Владимир Якушев.

Евгений Бабенко