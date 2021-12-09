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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 27 человек стали жертвами COVID-19

Общество, 13:56 09 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

27 пациентов с коронавирусом скончались в Тюменской области за сутки. Заболели 306 человек, выздоровел 331, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 30 тыс. 209 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 тыс. 181 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 35 тыс. 794 человека.

В Москве выявили 2 тыс. 948 случаев, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 111, в Московской области - 1 тыс. 616.

В Свердловской области заболели 669 человек, в Челябинской области - 630, в Ханты-Мансийском автономном округе - 212, в Курганской области - 190, на Ямале - 127.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 млн 925 тыс. 806 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 286 тыс. 4 летальных исхода, выздоровел 8 млн 637 тыс. 861 человек.

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# коронавирус

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