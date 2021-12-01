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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Предприятия УФО получили поддержку в период пандемии COVID-19

Политика, 11:09 11 декабря 2021

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональные меры поддержки бизнеса в период пандемии COVID-19 зависят от состояния бюджетов субъектов Российской Федерации.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в интервью телеканалу "Россия 1".

"Еще в первую волну пандемии COVID-19 на федеральном уровне был принят большой пакет мер для помощи бизнесу. В регионах УФО предприниматели также получили максимальную поддержку по сравнению с другими федеральными округами", - отметил он.

В числе наиболее эффективных региональных мер поддержки полпред главы государства назвал льготные кредиты и субсидии.

"Мы столкнулись с очень серьезными вызовами, но для людей, которые стремятся чего-то в жизни достичь, сейчас хорошее время для самореализации. Сегодня востребованы люди, которых не пугают вызовы - стрессоустойчивые, заточенные на результат", - подчеркнул Владимир Якушев.

Евгений Бабенко

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# Владимир Якушев , господдержка , коронавирус

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