Предприятия УФО получили поддержку в период пандемии COVID-19
Региональные меры поддержки бизнеса в период пандемии COVID-19 зависят от состояния бюджетов субъектов Российской Федерации.
Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в интервью телеканалу "Россия 1".
"Еще в первую волну пандемии COVID-19 на федеральном уровне был принят большой пакет мер для помощи бизнесу. В регионах УФО предприниматели также получили максимальную поддержку по сравнению с другими федеральными округами", - отметил он.
В числе наиболее эффективных региональных мер поддержки полпред главы государства назвал льготные кредиты и субсидии.
"Мы столкнулись с очень серьезными вызовами, но для людей, которые стремятся чего-то в жизни достичь, сейчас хорошее время для самореализации. Сегодня востребованы люди, которых не пугают вызовы - стрессоустойчивые, заточенные на результат", - подчеркнул Владимир Якушев.
Евгений Бабенко