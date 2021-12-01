В Тюменской области зарегистрировали смерть 31 пациента с COVID-19

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

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В Тюменской области скончался 31 человек с COVID-19. Выявлено 304 случаев, выздоровели 423 человека, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 29 тыс. 558 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 тыс. 121 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровел 28 тыс. 561 человек.

В Москве заболели 2 тыс. 894 человек, в Московской области - 1 тыс. 999, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 968.

В Свердловской области выявили 653 случая, в Челябинской области - 620, в Ханты-Мансийском автономном округе - 198, в Курганской области - 187, в Ямало-Ненецком автономном округе - 124.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 млн 46 тыс. 454 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 290 тыс. 604 летальных исхода, выздоровели 8 млн 769 тыс. 916 человек.