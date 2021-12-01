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В судах Тюменской области рассмотрено 13 тысяч дел на антимасочников с начала 2021 года

Общество, 14:13 13 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

13 тыс. дел, связанных с нарушением масочного режима в период пандемии, рассмотрено в судах Тюменской области с начала 2021 года.

Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, по статье 20.6.1 КоАП "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" в суды поступила 61 апелляция.

Рейды по выявлению нарушителей масочного режима проходят в торговых центрах, на транспорте. Представители регионального управления Роспотребнадзора, департаментов потребительского рынка; транспорта и правоохранительных органов участвуют в профилактических мероприятиях.

Составлять протоколы имеют право правоохранители и управление Роспотребнадзора. Все административные дела направляются в суды. За ними остается право привлекать гражданина к ответственности, к штрафу, или предупредить об ответственности. Размер денежного взыскания может быть разный: на гражданина от 1 до 30 тыс. рублей; на должностных лиц - от 10 до 50 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 50 тыс. рублей; на юрлиц - от 100 до 300 тыс. рублей.

Рейды по выявлению антимасочников продолжаются.

Анжела Лебедева

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# масочный режим , рейды

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