Абитуриенты из 72 городов России, стран СНГ посетили виртуальный День открытых дверей ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Около 4 тыс. человек посетили виртуальную площадку Тюменского госуниверситета в День открытых дверей. Он состоялся в формате образовательного форума "Университет – территория возможностей", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Пообщаться с представителями ТюмГУ и получить ответы на свои вопросы собрались абитуриенты из 72 населенных пунктов России, Казахстана, Белоруссии и Украины.

Старшеклассникам рассказали, какие перспективы открывает обучение в ТюмГУ, об индивидуальных образовательных траекториях, двойных дипломах, стажировках за рубежом и как подготовиться к поступлению в вуз, занимающий высокие позиции в российских и международных рейтингах.

Всего за время прямого эфира поступили вопросы от 1 тыс. 640 человек.

Кроме того, ребята стали участниками мастер-классов, где узнали, в частности, о развитии гибких навыков, как хобби превратить в дело своей жизни, как работает региональное телевидение и получили полезные советы по ведению ТикТока.

Специальные площадки на форуме были открыты для родителей и педагогов. Вместе с экспертами они поговорили о мотивации школьников, воспитании в них самостоятельности и блогах для педагогов.

Завершением Дня открытых дверей стал интеллектуальный квиз и розыгрыш подарков, для участия в которых зарегистрировались более пятисот школьников.