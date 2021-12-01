В Тюмени стартовал онлайн-марафон для мам

| Фото: telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

Новогодний марафон "Когда мама может сказать себе "СТОП" запускает региональный центр "Семья" в Тюмени. С 14 по 20 декабря в аккаунте учреждения в социальной сети Instagram ведущие психологи ответят на вопросы женщин, проведут прямые эфиры и консультации.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" специалист регионального центра "Семья" Мария Кузьмичева, первый прямой эфир состоится 14 декабря в 13 часов. Уже сейчас все желающие могут задать свои вопросы.

"Вместе с ведущими специалистами центра "Семья" мы обсудим такие темы, как эмоциональное выгорание, личные границы, узнаем, как распознать свои эмоции, заботиться о себе и многое другое. Прямые эфиры будут проходить в формате диалога", - рассказала она.

Отвечать на вопросы участников марафона будут психологи Джамиля Достовалова и Ксения Мазитова. Кроме прямых эфиров и возможности задать свои вопросы, тюменских мам ждут полезные ежедневные задания от специалистов.

Любовь Голышева