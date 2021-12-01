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В Уватском районе построят автозаправку и пилораму

Экономика, 15:03 19 декабря 2021

администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Восемь проектов вошли в инвестиционный профиль Уватского района. Среди них - строительство двух объектов придорожного сервиса, пилорамы и деревообрабатывающего цеха, автомобильной заправочной станции, логистической базы под хранение товарно-материальных ценностей.

Об этом стало известно по итогам заседания рабочей группы по улучшению инвестиционного климата и сопровождению инвестиционных проектов в Уватском районе, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Проекты оформят в дорожную карту с указанием планируемых инвестиций, количества создаваемых рабочих мест, сроков реализации и действий администрации при их сопровождении. Всего в реестре инвестиционных проектов 24 программы по созданию нового и расширению существующего бизнеса.

Наибольшее количество проектов реализуется в Соровом и Демьянском сельских поселениях. Здесь построят здания под размещение деревообрабатывающего производства и сервисного центра для грузового автотранспорта.

В районе продолжается работа по развитию туристического направления. В первом квартале 2022 года состоится совещание с участием руководителей организаций и предпринимателей в сфере туризма.

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# инвестиции

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