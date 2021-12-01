Судебные приставы помогли тюменке вернуть зарплату

| Фото: УФССП России по Тюменской области | Фото: УФССП России по Тюменской области

Более 24 тыс. рублей долга по зарплате помогли вернуть тюменке судебные приставы, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Женщина отработала в парикмахерской у индивидуального предпринимателя, но на протяжении двух месяцев ей не выплачивалась заработная плата. Трудовой договор, заключенный между ней и работодателем, был нарушен. По решению суда предприниматель должен был выплатить всю сумму долга, но он игнорировал закон.

Судебный пристав-исполнитель обнаружил счет, который должник скрывал. С арестованного счета принудительно была снята сумма, необходимая для выплаты долга.