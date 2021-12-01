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Предприниматели и самозанятые Тюменской области получили 2,3 млрд рублей под поручительство

Экономика, 16:08 14 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 2,3 млрд рублей направлено предпринимателям и самозанятым Тюменской области с начала 2021 г. под поручительство Гарантийного фонда инвестагентства Тюменской области.

Об этом директор департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков сообщил в своем Instagram.

"Инструмент поручительства по финансовым обязательствам в целях обеспечения устойчивости бизнеса сегодня стал очень популярным", - отметил он.

Предприниматели и самозанятые при получении кредита в одном из 14-ти банков, Фонде микрофинансирования Тюменской области, лизинга в ТАЛК в качестве поручительства могут предоставить документы из Гарантийного фонда.

"Для получения поручительства нужно обратиться к участнику программы, который сам направит документы в инвестиционное агентство. Далее подписывается трехсторонний договор, и в течение 5 дней предоставляется финансирование", - говорит Машуков.

Программа поддержки бизнеса через Гарантийный фонда реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Анжела Лебедева

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# гарантийный фонд , предприниматели

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